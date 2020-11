Depois de ter recusado proceder a uma avaliação ambiental estratégica sobre a nova solução aeroportuária para Lisboa, o Governo dá um passo atrás e diz que vai ponderar essa possibilidade, o que à partida deverá passar pela comparação da solução Portela mais Montijo com outra alternativa. Esta era uma exigência de todos os críticos a este projeto — das associações ambientalistas, mas também das autarquias e dos partidos, incluindo o PSD que até apoia a opção do aeroporto complementar na base militar do Montijo.

A informação foi avançada pelo ministro das Infraestruturas durante o debate da proposta de Orçamento do Estado. Pedro Nuno Santos foi confrontado com a questão pela deputada do PAN, Inês Corte-Real a propósito do Programa Nacional de Investimentos em Infraestruturas.

O Governo prevê que o PNI 2030, conhecido há uma semana, seja submetido a uma avaliação ambiental estratégica. Mas o documento é omisso sobre a expansão aeroportuária, notou a deputada que quis saber se o critério também seria adotado ao projeto de construção de um aeroporto complementar no Montijo que foi aprovado pelo Governo sem a realização dessa avaliação.

Na resposta, o ministro admitiu que “estamos num outro mundo” devido à pandemia — no arranque do debate Pedro Nuno Santos referiu quebras de receitas de 70%. Quando o Montijo foi decidido, a capacidade aeroportuária estava esgotada e “urgência fazia com que não perdessemos mais tempo”.

Mas não ignoramos que a pandemia, não retirando a necessidade de aumentar a capacidade aeroportuária, dá-nos algum tempo para ponderamos a possibilidade da avaliação ambiental estratégica”.

O Governo tem até agora afastado o cenário de parar ou até adiar a construção do aeroporto do Montijo, defendendo que a infraestrutura será necessária. O projeto recebeu a declaração de impacte ambiental favorável, mas condicionada no início do ano, mas não tem registado avanços visíveis. Antes dos efeitos da pandemia, o Governo estava a negociar com os autarcas da margem sul para tentar ultrapassar a oposição da Moita e do Seixal ao projeto.