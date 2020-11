O Hospital Sousa Martins (HSM), na Guarda, reabriu a Área Dedicada para Doentes Respiratórios do Serviço de Urgência (ADR-SU), para dar resposta à pandemia causada pela Covid-19, foi esta quarta-feira anunciado.

A Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda refere em comunicado enviado à agência Lusa que a ADR-SU do hospital reabriu na terça-feira e destina-se “aos doentes com suspeita de infeção respiratória, incluindo os doentes suspeitos de contaminação pelo novo coronavírus”.

O espaço, situado nas instalações do pavilhão 5 do HSM (edifício onde funcionou o Serviço de Urgência até à abertura do novo bloco, em 2014), “está disponível para acolher doentes referenciados através do SNS 24, Saúde Pública ou médico de família”.

A nova ADR-SU inclui gabinete de triagem, dois gabinetes médicos, um gabinete de enfermagem, sala de emergência, uma sala de colheitas, uma área para doentes infetados e outra para doentes suspeitos e em estudo”, indica a ULS.

A ULS da Guarda (que abrange 13 concelhos do distrito da Guarda, exceto o de Aguiar da Beira, que pertence ao Agrupamento de Centros de Saúde do Dão – Lafões), gere os hospitais da Guarda (Sousa Martins) e de Seia (Nossa Senhora da Assunção), e também 12 centros de saúde e duas unidades de saúde familiar (A Ribeirinha, na cidade da Guarda e a “Mimar Mêda”, na cidade de Mêda), abrangendo cerca de 142 mil habitantes.

Segundo dados divulgados na terça-feira, na área da ULS da Guarda o número de casos ativos de infeção por Covid-19 é de 810.