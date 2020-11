Sarah McBride tinha seis ou sete anos quando percebeu que era uma mulher acorrentada a um corpo masculino. “Estava a ver uma série com a minha mãe quando apareceu uma personagem transgénero. Até aqui pensava que era a única e que não havia nada que eu pudesse fazer sobre quem eu sabia que era. O meu coração afundou-se quando a minha mãe explicou o que ‘transgénero’ significava. Pensei: ‘É quem eu sou’“.

A verdadeira identidade de Sarah McBride foi sendo ofuscada à medida que desenvolvia um interesse por política. “Lutei com o facto de que o meu sonho e a minha identidade pareciam anular-se mutuamente. Tive de escolher. Por isso, escolhi o que achei mais fácil e o que não dececionaria as pessoas”, confessou. Já adulta, pensava: “Disse a mim mesma que, se pudesse fazer com que o Tim valesse a pena para outras pessoas mudarem o mundo, valeria a pena ser o Tim”.

O plano não funcionou para Sarah: “Apenas aumentou as minhas lutas internas. Não trouxe a plenitude que eu procurava. Em meados do outono, tinha chegado a um ponto em que morava dentro da minha própria cabeça. Com tudo o que fiz, do mundano ao emocionante, a única maneira de aproveitar era se eu me imaginasse a fazer isso como uma rapariga”.

Abriu-se então a dois ou três amigos. Depois, aos irmãos e à família. Todos receberam a notícia com entusiasmo. E Tim passou a viver como a Sarah McBride que nasceu para ser. Dois anos depois de contar a história ao mundo, casou-se com Andrew Cray, um ativista LGBT, diagnosticado com um cancro em fase terminal. Andrew morreu quatro dias depois das núpcias.

Sarah McBride — agora a primeira senadora transexual, eleita pelo Delaware, e a pessoa transgénero com o cargo mais alto dos Estados Unidos — continuou a lutar pela causa LGBT que o marido defendia. Numa mensagem publicada no Twitter, agradeceu a vitória: “Conseguimos. Ganhámos as eleições gerais. Obrigada. Obrigada. Obrigada”.

Um antigo médico de Donald Trump tornou-se congressista

Ronny Jackson foi médico do presidente dos Estados Unidos da América e deu que falar em 2018 quando elogiou os “ótimos genes” de Donald Trump. Afirmou que o milionário “viveria até aos 200 anos se tivesse tido uma dieta mais saudável nos últimos 20 anos”. Agora foi eleito congressista pelo Texas.