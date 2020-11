Jaques Pereira, antigo avançado do FC Porto, morreu esta terça-feira aos 65 anos. A causa da morte deverá ter sido uma paragem cardiorrespiratória, avança o Record. O ex-futebolista faleceu em casa, em Vila Real de Santo António. O INEM ainda se dirigiu ao local, tendo sido feitas manobras de reanimação, mas sem sucesso.

O ex-jogador começou a sua carreira no Lusitano de Vila Real de Santo António, tendo depois jogado pelo Farense, Famalicão, Sporting de Braga, FC Porto, Sporting de Covilhã e Castromarinense.

Foi com o emblema portista que Jaques Pereira conquistou mais troféus, vencendo um campeonato nacional, uma Taça de Portugal e uma Supertaça — a primeira que os azuis e brancos ganharam e cuja conquista dependeu de um hat-trick do algarvio. O ex-avançado chegou ainda ser o melhor marcador do Campeonato Nacional de 1981/82 com 27 golos. Na época seguinte, sofreu uma lesão grave, que o impediu de jogar praticamente uma época.

Após terminar a carreira futebolística, Jaques Pereira dedicou-se à restauração, trabalhando num restaurante em Vila Real de Santo António.