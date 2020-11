David Andahl tinha 55 anos, um rancho na pequena cidade de Bismarck, no Condado de Burleigh, e era um dos quatro candidatos aos dois lugares reservados no Congresso para o 8º distrito do Dakota do Norte.

Election Day is fast approaching. I served on the Burleigh County Planning & Zoning Commission for 16 years, including... Publicado por David Andahl em Domingo, 4 de outubro de 2020

Quando, no passado dia 5 de outubro, não resistiu à infeção com o novo coronavírus e morreu com complicações associadas à Covid-19, o facto de o seu nome não ser retirado dos boletins de voto foi notícia em todo o país.

É a “regra americana”, justificou na altura Wayne Stenehjem, o procurador-geral do estado, vários dias depois do início do processo eleitoral para militares e cidadãos americanos no estrangeiro.

“Se um candidato falecido receber a maioria dos votos, o candidato é eleito. No entanto, se o candidato vencedor tiver morrido, já não se qualifica e existirá uma vaga”, disse Stenehjem.

O cenário, soube-se esta terça-feira, acabou mesmo por se confirmar: menos de um mês depois de ter morrido, Andahl, “republicano trumpista” assumido, foi eleito para o lugar a que se candidatou — e, de acordo com o Politico, com 36% dos votos.

O Partido Republicano deverá agora indicar um substituto para o seu lugar.