(Em atualização)

Primeiro, a reação foi “positiva”: “Finalmente, estava a perceber o que estava a acontecer”, nomeadamente, qual o objetivo do Football Leaks, a maior fuga de informação de futebol. Mas, depois, a reação “positiva” deu lugar a “estupefação e medo”: “Estava ali uma ameaça”. Quem o disse foi Nélio Lucas, antigo administrador e fundador da Doyen, ouvido esta quarta-feira naquela que é a 21.ª sessão do julgamento do Football Leaks. A testemunha referia-se ao email que Rui Pinto, autor do Football Leaks, está acusado de lhe ter enviado, de forma anónima: nele exigia um pagamento entre 500 mil e um milhão de euros para que não publicasse documentos que teria na sua posse, relacionados com o fundo de investimento, segundo o MP. Ainda assim, garantiu em tribunal que nunca se preocupou com a possibilidade de haver “alguma coisa grave” nesses documentos, mas sim ficou preocupado por uma questão de concorrência.

Não há nenhum conteúdo que estivesse na posse daquele senhor que me preocupasse em termos criminais”, garantiu.

Nélio Lucas já está a ser ouvido há mais de uma hora quando foi feita uma pergunta diretamente relacionada com o processo. Isto porque a Procuradora da República e o próprio tribunal estiveram a fazer algumas perguntas sobre como funcionava a Doyen: quando foi criada, por quem, onde estava sediada para que servia e que investimentos fazia. Assim, Nélio Lucas explicou que foi ele que, em 2002, criou a Doyen com um sócio turco: ele era o sócio com 20% de onde vinha a experiência e o cidadão turco era o sócio com 80% de onde vinha o dinheiro, nomeadamente “da família dele”.

Mas a juíza-adjunta, Ana Paula Conceição, quis saber “de onde vinha o dinheiro do senhor”. “Vinham da família”, respondeu apenas Nélio Lucas, lembrado pela juíza de que essa “é uma boa forma de fazer circular dinheiro de proveniência ilícita”. Mas o ex-administrador da Doyen garantiu que ele próprio pediu uma inspeção Anti-Money Laundering (Anti Lavagem de Dinheiro, em português) para avaliar o risco. “Foi certificado que o dinheiro era limpo”, disse, embora não soubesse de onde vinha o dinheiro ao certo: “Não tinha de saber. Sabia que era dos investimentos da família”.

A empresa estava sediada em Malta e “a sua função era investir em ativos na área do desporto”. No fundo, “investimentos em talento” — neste caso, jogadores. “É muito comum no ténis”, disse, acrescentando: “Eu tinha uma regra: não investir em atletas com mais e 23 anos e investir naqueles que dessem rentabilidade de três vezes”. Nélio Lucas deu até o exemplo da contratação do jogador Marcos Rojo para o Sporting em relação ao qual a Doyen pagou 75% e, quando o jogador foi comprado por outro clube, recebeu 75% do valor da compra. O ex-administrador admitiu mesmo, quando questionado pelo juiz-adjunto, que a empresa “nunca perdeu” dinheiro. “Ainda bem”, afirmou.

As perguntas eram tantas e tão detalhadas que Nélio Lucas acabou por sugerir que o tribunal devia ter feito uma pesquisa. “Se tivesse feito um trabalho de pesquisa, que acredito que não tenha feito, não tem que o fazer…”, disse, dirigindo-se à juíza presidente do coletivo, Margarida Alves. Foi a juíza-adjunta, Ana Paula Conceição, que saiu em sua defesa:

Já percebi que é uma pessoa que gosta de falar Agradeço respostas diretas. Não vamos derivar. Nós sabemos exatamente aquilo que estamos aqui a fazer. Agradecia respostas diretas e sem considerações colaterais”

Depois da reprimenda, Nélio Lucas ainda tentou esclarecer que não faltava “ao respeito a ninguém”, mas a juíza-adjunta lembrou-o que, “quanto a esse assunto” não iam “dialogar” e estavam “encerrados”.

Nélio Lucas terá sido extorquido por Rui Pinto, na tese da acusação e Aníbal Pinto, então advogado do alegado hacker, terá servido de intermediário no negócio, tendo participado num encontro — sem saber, vigiado pela PJ — com Nélio Lucas e Pedro Henriques, advogado da Doyen, vai ser ouvido durante a tarde.

Rui Pinto, o principal arguido, responde por 90 crimes — todos relacionados com o facto de ter acedido aos sistemas informáticos e caixas de emails de pessoas ligadas ao Sporting, à Doyen, à sociedade de advogados PLMJ, à Federação Portuguesa de Futebol, à Ordem dos Advogados e à PGR. Entre os visados estão Jorge Jesus, Bruno de Carvalho, o então diretor do DCIAP Amadeu Guerra ou o advogado José Miguel Júdice. São, assim 68 de acesso indevido, 14 de violação de correspondência, seis de acesso ilegítimo e ainda por sabotagem informática à SAD do Sporting e por tentativa de extorsão ao fundo de investimento Doyen.

Aníbal Pinto, o seu advogado à data dos alegados crimes, responde pelo crime de tentativa de extorsão porque terá servido de intermediário de Rui Pinto na suposta tentativa de extorsão à Doyen. E é por isso que se sentam os dois, lado a lado, em frente ao coletivo de juízes.

O alegado pirata informático esteve em prisão preventiva desde 22 de março de 2019 e foi colocado em prisão domiciliária a 8 de abril deste ano, numa casa disponibilizada pela PJ. Na sequência de um requerimento apresentado pela defesa do arguido, a juiz Margarida Alves, presidente do coletivo de juízes — que está a julgar Rui Pinto e que tem como adjuntos os juízes Ana Paula Conceição e Pedro Lucas — decidiu colocá-lo em liberdade. O alegado pirata informático deixou as instalações da PJ no início de agosto e a sua morada atual é desconhecida.