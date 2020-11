Em atualização

“O FC Porto está interessado em renovar com todos os bons jogadores mas naturalmente dentro de limites razoáveis e das possibilidades do futebol português. Já existem negociações, havia um jogador que deveria estar agora a assinar a renovação e passou para de hoje a oito dias, por causa desta cerimónia. Mas é evidente que sabemos até onde podemos ir e iremos até ao máximo que pudermos ir esperando poder resolver esses problemas”, anunciou Pinto da Costa na semana passada, à margem da apresentação dos resultados consolidados do exercício de 2019/20 com um prejuízo histórico da SAD. Faltava o nome, está encontrado: Pepe.

O central luso-brasileiro, um dos cinco jogadores mais internacionais de sempre pela Seleção, ascendeu esta época à liderança da hierarquia de capitães e prolongou a ligação ao clube azul e branco até junho de 2023, o que faz com que, cumprindo esses anos de contrato, fique no Dragão até aos 40 anos.