Ainda não há data certa, mas há uma previsão muito provável: o debate sobre o estado de emergência, que tem de ser debatido e aprovado no Parlamento, deverá ocorrer na sexta-feira. O presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, tinha avisado que o assunto é importante e por isso a Assembleia tem de “ter uma voz clara, preparada e audível“. Isto significa que Ferro Rodrigues não quer que os deputados recebam o decreto do Presidente e tenham de o debater logo a seguir. Se seguir esta quarta-feira ou quinta-feira, deverá ser discutido na sexta-feira. Minutos depois, a porta-voz da conferência de líderes, Maria da Luz Rosinha, admitia que houve um “consenso” na reuião sobre a data e que o debate deverá ser “esta semana” e “nunca antes de sexta-feira”.

Maria de Luz Rosinha, que falava após uma conferência de líderes que durou menos de meia hora, dalou em “consenso geral” e diz que o Parlamento fica “agora a aguardar que chegue o documento” e que depois o presidente da Assembleia irá “de imediato convocará o plenário para apreciação do mesmo”. Mas dentro deste “imediato”, Ferro Rodrigues salvagurada que “sendo um documento de grande importância, que não será seguramente em tudo igual ao que foi do primeiro estado de emergência e por isso mesmo requer análise para a responsabilidade que há no momento a seguir da sua discussão e votação”.

A deputada do PS lembrou ainda que os líderes parlamentares esperam “um plenário ainda durante esta semana” sobre este assunto, mas avisa: “O momento e a data não está dependente de nós”.

O Presidente da República está agora a terminar a ronda de audiências por parceiros sociais e confederações patronais — esta quarta-feira foi a vez da Confederação Empresarial de Portugal (CIP), da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP) e da Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) — e espera-se que a qualquer momento envie o decreto do estado de emergência para o Parlamento (esta quarta-feira à noite ou durante quinta-feira).

Como o Observador já tinha dado nota, tudo indica que o estado de emergência será decretado ainda esta semana.