“Se deixássemos cair a TAP, éramos atacados de forma violenta. Se a salvarmos somos na mesma.” A afirmação do ministro das Infraestruturas marca o arranque do debate sobre a proposta do Orçamento do Estado para 2021. Pedro Nuno Santos fez questão de sublinhar a importância da TAP para a economia portuguesa com vários números sobre o impacto da empresas nas exportações e nas compras a empresas portuguesas.

Toda a economia tem sido atingida, mas há setores que sofreram mais que outros. E o mais atingido é a aviação, ainda antes do turismo, com quedas de 70% do volume de negócios. “Não é por acaso que todos os países europeus se organizaram para resgatar as suas companhias de bandeira”.

Por isso, assinalou, “não hesitámos na hora de tomar uma decisão difícil. Nunca seríamos cumprimentados”. No entanto, acrescentou, um governo tem de tomar decisões, mesmas as difíceis. Sabíamos que o prejuízo era tremendo para a economia”.

Pedro Nuno Santos refere que não queria dizer muito mais agora sobre o tema, mas deixou vários números para um debate sério.

A TAP foi responsável por 2,6 mil milhões de euros de exportações em 2019. “A venda de bilhetes contam como exportações e 80% dos passageiros são estrangeiros E os portugueses que viajam compram a uma empresa portuguesa e não a companhias estrangeiras. Da mesma forma não nos podemos esquecer que a TAP comprou 1.300 milhões a empresas portuguesas. Termos a consciência e a lucidez de perceber a importância é que conseguimos fazer uma discussão séria do tema.”

TAP vai precisar de injeção adicional aos 1200 milhões. Quanto? Só com plano de reestruturação

O tema TAP esteve ausente das documento entregue ao Parlamento, como destacou o deputado Cristóvão Norte do PSD que puxou logo pelo assunto na hora de colocar as primeiras perguntas. Pedro Nuno Santos confirmou o que já tinha sido noticiado. O empréstimo de 1200 milhões de euros do Estado será esgotado até ao final do ano.

O resto (a proposta orçamental prevê mais 500 milhões de euros através de uma garantia do Estado a um empréstimo) só ficará definido num plano de reestruturação que garanta à Comissão Europa a viabilidade para dez anos da empresa, e é nesse quadro “que vamos identificar as necessidades de injeção adicional. Só nesse momento, e na negociação com a Comissão Europeia, que vamos identificar o valor necessário. Os 1200 milhões de euros eram os necessários para garantir a liquidez durante o tempo de elaboração do plano”, responde o ministro das Infraestruturas ao deputado do PSD.

Mais uma resposta ao PSD. O ministro não tem conhecimento de que estão a chegar a novos aviões, mas até negociar a devolução de alguns e revela que haverá uma alteração da composição da frota no plano de reestruturação. E depois acrescentou que a empresa recebeu um avião que estava pago.

O deputado insiste com perguntas muito concretas. Quando já foi para as operações no Brasil? A tranche só serve para financiar despesas faturadas à TAP. A TAP tem de pagar serviços a fornecedores, aos locadores e há uma empresa que presta serviços de manutenção, a VEM, foram serviços pagos no valor de 700 mil euros.

Desde a privatização, que “não foi feita por nós” que o Estado assume responsabilidade pela dívida histórica de 500 milhões de euros. Continuamos responsáveis depois da reversão parcial. Esse valor tem vindo a ser pago e estava em 170 milhões de euros. Mas o Estado passou ter o controlo. “O privado que lá está (Humberto Pedrosa) não meteu um cêntimo.”

Somos confrontados com uma escolha e a escolha que fizemos tem um custo elevado. Mas o PSD ainda não respondeu se quer deixar cair a TAP”.

O ministro das Infraestruturas até percebe a posição da Iniciativa Liberal que preferia deixar cair a TAP e que o mercado substituísse a empresa. Mas desafia o PSD a assumir uma posição para clarificar o debate. “Não deixar cair a TAP custa muito dinheiro público”, mas salvar a empresa e não financiar essa ajuda são “duas coisas não são possíveis.”