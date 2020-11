A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 45 anos em Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, por suspeita de crimes de pornografia de menores por via informática, ocorridos desde julho de 2019, foi esta quarta-feira anunciado.

Em comunicado de imprensa, a PJ explica que a presente investigação teve início com a “sinalização, por entidades internacionais, da partilha de conteúdos de pornografia de menores em plataformas de Internet”.

A partilha foi efetuada a partir de acessos registados no nosso país e que mais tarde se veio a apurar ter sido da responsabilidade do arguido, tendo-lhe sido apreendidas na sua posse inúmeras imagens de pornografia envolvendo menores”, acrescenta a PJ.

O detido, serralheiro de profissão, foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada prisão preventiva como medida de coação, refere o mesmo comunicado.