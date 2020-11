A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar a morte de uma mulher cujo cadáver foi “detetado no chão” esta quarta-feira de manhã em Dume, Braga, e que num primeiro momento se pensou ser um homem, disse à Lusa fonte daquela força policial.

Segundo fonte dos Bombeiros Sapadores de Braga, o alerta para a ocorrência foi dado às 7h40, tendo ocorrido ao local uma ambulância daquela corporação e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Braga. Fonte da Proteção Civil confirmou a morte do individuo: “Há realmente uma morte mas as circunstâncias em que ocorreu não são ainda conhecidas”, disse.

No local, confirmou à Lusa fonte da PJ, estão a ser feitas perícias. “Os nossos operacionais estão no terreno a recolher provas e os indícios disponíveis”, disse.