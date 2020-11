O primeiro-ministro esloveno, Janez Jansa, felicitou esta quarta-feira o Presidente dos EUA pela sua “reeleição”, depois de Donald Trump se ter declarado vencedor das presidenciais antes do final da contagem dos votos.

“É bastante claro que os norte-americanos elegeram Donald Trump”, escreveu o chefe do governo esloveno e líder do partido anti-imigração SDS, numa mensagem divulgada esta quarta-feira na rede social Twitter.

It’s pretty clear that American people have elected ⁦@realDonaldTrump⁩ ⁦@Mike_Pence⁩ for #4moreyears. More delays and facts denying from #MSM, bigger the final triumph for #POTUS. Congratulations ⁦@GOP⁩ for strong results across the #US ⁦@idualliance⁩ ⁦ pic.twitter.com/vzSwt9TBeF

— Janez Janša (@JJansaSDS) November 4, 2020