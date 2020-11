O automóvel que, na última década, foi por três vezes o modelo mais vendido no mercado português enceta um novo capítulo da sua história com a introdução de uma actualização que vai muito para além da estética. Há novos argumentos para o rival do Golf, que pretende dificultar a vida da concorrência com uma clara evolução de design, mas sobretudo com uma evidente aposta no reforço da tecnologia – de segurança, de conectividade e, sobretudo, na oferta de motorizações.

Já aqui lhe falámos das principais alterações introduzidas neste restyling do Mégane, cuja chegada aos concessionários portugueses se faz com o anúncio de um preço a partir de 24.750€. O valor corresponde à berlina com o nível de equipamento de entrada (Zen) e o bloco de acesso à gama, o TCe 115 FAP que, como o nome indica, debita 115 cv de potência às 4500, e um binário de 220 Nm às 1500 rpm. Está acoplado a uma caixa manual de seis velocidades e reivindica um consumo em ciclo misto de 5,9 l/100 km. Em igualdade de equipamento e de motorização, a Sport Tourer exige em troca 25.900€.

Aproveitando esta renovação do seu representante no segmento C, a Renault lança uma motorização híbrida recarregável que só está disponível para a carrinha, carroçaria que tende a ser das mais procuradas no nosso mercado. Em concreto, o Mégane Sport Tourer E-TECH Híbrido Plug-in recorre a uma bateria com 9,8 kWh (400V) de capacidade, que alimenta os dois motores eléctricos associados ao novo quatro cilindros a gasolina 1.6, podendo percorrer, em modo 100% eléctrico e até uma velocidade limitada a 135 km/h, 50 quilómetros em ciclo misto (WLTP) e até 65 km em ciclo urbano. No ciclo combinado, aquele que é habitualmente a bitola, o Mégane PHEV anuncia um consumo de apenas 1,3 litros nos primeiros 100 km, com as correspondentes emissões CO 2 /km a fixarem-se em 29 gramas. Este lado mais amigo da carteira, no que toca a poupanças, e do ambiente, no que se refere às emissões, exige um maior esforço na aquisição, pois se a potência sobe (160 cv), o preço também. O Mégane Sport Tourer E-TECH Híbrido Plug-in é comercializado entre nós por valores desde 36.350€, mas para as empresas oferece a vantagem de permitir a recuperação integral do IVA, entre outras vantagens fiscais.

A gasóleo, a oferta arranca nos 28.450€ para a berlina e nos 29.600€ para a carrinha, neste caso tendo sob o capot o Blue dCi 115. Este diesel de 115 cv e 260 Nm de binário, às 2000 rpm, é proposto pelos referidos valores se associado associada à transmissão manual de seis relações. Em alternativa, é possível optar pela caixa automática EDC de dupla embraiagem de sete velocidades, que promete consumos entre os 4,4 e os 4,8 l/100 km, mas implica desembolsar mais 2000€ face à caixa manual, para o mesmo nível de equipamento.

Aqui encontra a lista completa de preços, incluindo os opcionais, e neste link pode consultar em detalhe a composição dos diferentes níveis de equipamento.