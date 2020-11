Um sismo de magnitude 3.3 na escala de Richter registou-se esta manhã, pelas 8h11, a 50 quilómetros a sudeste de Olhão, no Algarve.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera não há, para já, indicações de que este sismo tenha sido sentido. “O Instituto Português do Mar e da Atmosfera informa que no dia 04-11-2020 pelas 08h11 (hora local) foi registado nas estações da Rede Sísmica do Continente, um sismo de magnitude 3.3 (Richter) e cujo epicentro se localizou a cerca de 50 km a Sudeste de Olhão”, lê-se na nota divulgada no site.

“Até à elaboração deste comunicado não foi recebida nenhuma informação confirmando que este sismo tenha sido sentido. Se a situação o justificar serão emitidos novos comunicados”, acrescenta ainda o comunicado.