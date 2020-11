O presidente da Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) disse esta quinta-feira esperar que o leilão do 5G encerre em janeiro e que as licenças sejam atribuídas no decorrer do primeiro trimestre do próximo ano. João Cadete Matos falava na conferência de imprensa de apresentação do regulamento do leilão da quinta geração móvel (5G), em Lisboa.

O regulamento definitivo estava previsto para outubro. “Contamos que ainda hoje [quinta-feira] seja publicado o regulamento” em Diário da República, “face ao nosso objetivo de outubro, podemos dizer que de facto temos aqui um atraso de cinco dias”, acrescentou.

João Cadete Matos disse contar que “seja possível encerrar o procedimento do leilão no mês de janeiro”.

Assim, “estaremos em condições de atribuir licenças [de 5G] no decurso do primeiro trimestre” do próximo ano.

João Cadete Matos referiu ainda que, a partir do momento que as licenças sejam atribuídas, estas podem ser utilizadas. Acrescentou que ainda esta quinta-feira será conhecida a decisão final do regulador sobre a operadora Dense Air.