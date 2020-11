Com o aquecimento global, a neve nos Himalaias tem derretido rapidamente. Mas um outro fenómeno, também derivado das alterações climáticas, tem acelerado o processo. As areias dos desertos do Thar, na Índia, da Arábia Saudita e do Saara chegam às montanhas asiáticas e aumentam a temperatura. É que apesar de a neve branca, em estado puro, refletir a luz solar, tudo muda de figura quando há poluição das areias.

Um estudo publicado na Nature Climate Change explica que a desflorestação e a alteração de padrões atmosféricos causados pelo aumento da temperatura contribuíram para a alteração das rotas destes ventos. Como não há árvores que retenham as areias, o vento transporta-as mais facilmente até aos Himalaias.

Este fenómeno pode ser catastrófico para os cerca de 700 milhões de pessoas que vivem na China e na Índia e que todos os anos dependem do degelo da primavera para aceder a água potável.