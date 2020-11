As histórias das quatro decisões eleitorais mais demoradas dos Estados Unidos

Mais de 80% dos eleitores votaram naquele ano, mas debaixo de um clima de intimidação. Por um lado, os republicanos, sobretudo negros, espalhavam o receio nos estados mais clivados. Por outro lado, os grupos paramilitares apoiados pelos democratas levavam a cabo um plano para garantir que cada um “controlava o voto de pelo menos um negro, por intimidação, compra, mantendo-o afastado ou como cada indivíduo pode determinar”. Para alguns, foi a morte ou a violência extrema.

Samuel J. Tilden, o democrata, ganhou o voto popular. Mas a intensidade das campanhas de intimidação pelos democratas levaram os republicanos a colocar em causa a legitimidade de 20 votos eleitorais. Por isso, o Congresso criou uma comissão bipartidária com membros da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal. Ao fim de quatro meses, a comissão chegou a um acordo privado e declarou Rutherford B. Hayes, o candidato republicano, presidente.

E Samuel J. Tilden? Também ganhou com o acordo: as tropas republicanas retiraram-se dos estados do Sul e, por lá, os direitos civis continuaram a ser constantemente violados.

O caso de 2000

A última vez que a demora na obtenção de resultados eleitorais tinha acontecido foi em 2000, com George W. Bush e Al Gore na corrida. Gore, democrata, tinha vencido o voto popular por 500 mil votos, mas os resultados na Florida estavam demasiado renhidos para apontar um vencedor naquele estado.