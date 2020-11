O conceito de comprar online veio para ficar e agora mais que nunca, quando grande parte do tempo é passado em frente a um ecrã, como consequência de novos hábitos em tempos de pandemia. É neste contexto que o britânico Kim Jones, diretor artístico da Dior Homme, lança uma nova coleção de ténis que pode ser comprada e também experimentada totalmente online, através da realidade aumentada.

Numa colaboração com o Snapchat, a maison de luxo francesa criou um filtro para assinalar o lançamento dos novos ténis B27, que permite experimentar virtualmente os seis modelos diferentes destes sneakers. Isto torna-se possível através das tecnologias de realidade aumentada: basta apenas instalar o Snapchat, fazer o scan do código QR — disponível aqui — com a câmara do seu smartphone e selecionar o modelo de ténis que deseja experimentar, passando a visualizá-lo diretamente nos seus pés. Uma vez escolhido o par que mais agrada, pode encomendá-lo diretamente através da aplicação Snapchat ou no site da Dior.

Este novo par de sapatos, que dá continuidade ao espírito sportswear de Kim Jones, é inspirado no calçado vintage dos anos 80 e no universo dos skateboarders, combinando a herança do couro sofisticado e do icónico jacquard oblíquo da Dior. Estão disponíveis para venda duas versões destes ténis, high-top (890 euros) e low-top (790 euros), em três cores diferentes: branco, preto e cinzento.