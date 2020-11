A pandemia alterou por duas ocasiões a final da Supertaça de voleibol. Primeiro, com o adiamento da meia-final entre Sporting e Benfica por haver alguns casos positivos de Covid-19 entre os elementos verde e brancos; depois, com nova mudança na data prevista no encontro decisivo devido a um surto que assolou a equipa do Sp. Espinho. À terceira foi mesmo de vez e Gondomar recebeu o último jogo da primeira competição nacional da temporada, com os encarnados a vencerem pela margem máxima (3-0) com os parciais de 25-16, 25-17 e 25-21.

Desta forma, o Benfica conquistou a sua décima Supertaça do historial, nona nos últimos dez anos onde apenas o Sp. Espinho se conseguiu intrometer na hegemonia das águias no ano de 2017. Contas feitas, a formação lisboeta tem o dobro dos troféus da segunda equipa com mais títulos nesta competição, o Castêlo da Maia. Em paralelo, nota ainda para o prolongamento da série de vitórias consecutivas do Benfica em provas nacionais para 42, entre Campeonato (fase regular e playoff), Taça de Portugal e Supertaça, com um total de 126-15 em sets.

“A minha equipa não precisou de entrar num nível de erro muito alto no serviço para causar dificuldades no sistema ofensivo deles. Conseguimos aproveitar bem o sistema de bloco e defesa e contra-ataque. Muitas vezes, forçamos muito o serviço para tentar pontuar, mas hoje não, conseguimos perceber o que dava para trabalhar no bloco e na defesa e isso foi importante. A qualidade dos jogadores do Benfica é incrível, tanto dos que jogam como dos que ficam no banco por opção. Conseguimos jogar melhor do que eles, que também tiveram um problema com o distribuidor titular, o José Monteiro. Esperava um jogo mais difícil e, por isso, passei dois dias muito preocupado, avaliando muito bem tudo o que podia acontecer no adversário. Achei que o jogo ia ser muito mais difícil”, disse no final o treinador brasileiro Marcel Matz, que ganhou mais um título nos encarnados.

“Nunca conseguimos ter a tranquilidade e encontrar forma de fazer pontos. O Benfica apresentou-se muito bem e acabou por conseguir ser superior em quase todos os parâmetros do jogo. Foi um jogo que antevíamos difícil e a minha equipa nunca conseguiu jogar e pôr em campo o seu valor. Quando é assim é muito complicado, muito mais contra um adversário que sabemos que é muito forte. Estava à espera de muito mais da minha equipa mas eles deram o que podiam ter dado. A equipa do Benfica esteve muito bem e está de parabéns por isso”, argumentou Vítor Pinto no final da partida, técnico da formação de Espinho.