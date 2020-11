A Comissão Europeia espera agora para Portugal uma recessão de 9,3% este ano, mais do que os -9,8% que apontou em julho, mas ainda mais pessimista do que os -8,5% previstos pelo Governo na proposta de Orçamento do Estado. Para 2021, no entanto, há o reverso da medalha: Bruxelas confia que o PIB português sobe 5,4% (em vez dos 6% que tinha previsto no verão), igualando as contas do Governo para esse ano.

Em relação ao défice, a Comissão prevê agora que atinja os 7,3% em 2020 e melhore para 4,5% em 2021, previsões iguais às que o Governo fez no âmbito do Orçamento do Estado para 2021.

O boletim de outono da Comissão Europeia aponta ainda que a dívida pública fique nos 135,1% em 2020, caindo depois para 130,3% em 2021 e 127,2% em 2022.

Já o desemprego deverá registar 8% em 2020, caindo depois para 7,7% em 2021 e 6,6% em 2022, nas contas de Bruxelas.

Em atualização