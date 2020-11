A Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) aprovou 12 projetos de investigação no âmbito do concurso “AI 4 COVID-19”, destinado a reforçar o combate à Covid-19 e futuras pandemias. Os 12 projetos selecionados traduzem um investimento total de três milhões de euros, anunciou esta quarta-feira a FCT.

Nesta 3ª edição de concursos anuais do programa para a investigação em Ciência dos Dados e Inteligência Artificial na Administração Pública, foram avaliadas 39 candidaturas. Segundo um comunicado da FCT, o objetivo central do programa é a promoção do conhecimento científico a partir da análise de grandes quantidades de dados disponíveis na Administração Pública.

“Pretende-se que os resultados da investigação em curso ajudem a encontrar soluções para se melhorar significativamente a prestação de serviços aos cidadãos e empresas, e também os processos de decisão” que terão por base um conhecimento da realidade sustentado em provas e não em intuições, refere o comunicado.

O concurso “AI 4 COVID-19” está enquadrado na Iniciativa Nacional Competências Digitais e.2030, também conhecido por Portugal INCoDe.2030, na vertente dedicada à investigação. Foram destinados 10 milhões de euros para este programa, que termina agora com um total de 44 projetos financiados.