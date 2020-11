(Artigo em atualização)

O cérebro do assalto a Tancos disse esta quinta-feira em tribunal que quando andou a negociar a GNR a entrega das armas que lhe disseram que o ministro da Defesa sabia o que se estava a passar e que podia “confiar”. Depois de assumir na última sessão de julgamento que tinha sido ele a planear o assalto aos Paióis Nacionais de Tancos, o arguido João Paulino está a explicar nesta sessão como combinou com a Polícia Judiciária Militar a entrega do armamento de guerra furtado.

“Para teres noção até o ministro da Defesa”, ter-lhe-á dito o militar da GNR, Bruno Ataíde, que era seu amigo de confiança e que terá falado com ele na tentativa de ele contar à PJM o que sabia. “Como é normal tentavam transmitir segurança”, disse. “Para eu acreditar”.

— Quando diz que estava a ser seguido ao mais alto nível era em termos hierárquicos?, perguntou o juiz

— Sim, respondeu o arguido

— Mas queriam dizer que o ministro da Defesa que ele tinha conhecimento?

— Sim. Sim, respondeu Paulino.

O ex-ministro da Defesa, Azeredo Lopes, está sentado no banco dos réus e vai tirando notas.

Logo no dia a seguir ao crime, conta agora em tribunal, quando viu na comunicação social a proporção do que tinha acabado de fazer, João Paulino ligou logo ao arguido João Pais — que terá participado no crime com ele — a dizer que tinham que devolver o material. “Temos que devolver isto”, disse.

João Paulino, que é acusado de terrorismo, já recusou que as suas intenções fossem vender o material furtado a organizações terroristas, como a ETA, como chegou a ser avançado. Disse mesmo que quando começou a ver na comunicação social várias teses sobre o crime que se arrependeu de imediato e que quis logo voltar atrás.

Segundo o Ministério Público, João Paulino dominava um negócio de tráfico de droga e tinha vários revendedores, a maior parte arguidos neste processo, a trabalhar para ele. Quando soube da falta de segurança de Tancos e o que ali era guardado planeou o assalto. Tinha como alvo as munições de 9mm, explosivos, granadas e armas lança-roquetes, que queria vender no mercado negro. Por isso decidiu reunir um grupo de confiança.

Paulino já ilibou, na última sessão, parte dos arguidos do crime, dizendo que eles chegaram a fazer o reconhecimento do local, mas que depois desistiram de avançar com o crime. Acabou por assaltar os Paióis Nacionais de Tancos com um dos arguidos, enquanto um terceiro esperava no carro dele nas imediações para garantir que não aparecia ninguém. Nesta sessão, no entanto, diz que a responsabilidade deste processo é toda dele.

Eu sei que isto não está nas minhas mãos, está nas vossas. Eu sou o principal responsável, se pudessem responsabilizar-me só a mim e absolverem os outros eu escolhia, isso. Eu sou o principal responsável”, reforçou.

É acusado de associação criminosa, tráfico e mediação de armas, terrorismo, um de associações criminosas, um de tráfico e outras atividades ilícitas, crime de detenção de cartuchos e munições proibidos.