O ex-administrador da Doyen entregou em tribunal o seu registo criminal, mas não foi suficiente para a defesa de Rui Pinto. É que os advogados querem saber se existem crimes que já tenham constado no registo criminal, mas que tenham sido apagados definitivamente por já ter passado algum tempo e terem sido ultrapassados prazos definidos, em Portugal, pela Lei do Cancelamento Definitivo.

Nélio Lucas entregou voluntariamente dois registos criminais (o inglês com dados até 2016 e o português até 2019) naquela que é a 22.ª sessão do julgamento do Football Leaks. “Não é uma defesa da honra contraprova daquilo que foi alegado na contestação [de Rui Pinto], explicou a advogada da Doyen, Sofia Branco. Mas o advogado Francisco Teixeira da Mota lembrou que “tem de ser o Tribunal a pedir o registo, para constar os registos criminais que tenham sido cancelados pelo registo do tempo”.

Na contestação, o arguido Rui Pinto alega que a existência de antecedentes criminais de Nélio Lucas. “A pessoa Nélio Lucas, em quem o MP tanto confia e se apoia, tem um registo criminal que inclui a prática de vários crimes, o que não lhe permitia sequer ser um intermediário na transferência de jogadores registado na Federação Portuguesa de Futebol por falta de idoneidade”, lia-se na contestação.

Em março de 2000, o empresário terá sido apanhado a conduzir sem carta e pagou uma multa de 319 euro, já escrevia o Expresso em 2016 (versão impressa). Nesse mesmo ano, em novembro de 2000, Nélio Lucas terá passado dois cheques sem cobertura e viria a pagar duas multas: uma de 600 e outra de 720 euros. Já em 2002, o empresário terá cometido um delito fiscal pelo qual foi julgado em 2005 e viria a pagar uma multa de 1.190 euros, dois anos depois.

Rui Pinto, o principal arguido, responde por 90 crimes — todos relacionados com o facto de ter acedido aos sistemas informáticos e caixas de emails de pessoas ligadas ao Sporting, à Doyen, à sociedade de advogados PLMJ, à Federação Portuguesa de Futebol, à Ordem dos Advogados e à PGR. Entre os visados estão Jorge Jesus, Bruno de Carvalho, o então diretor do DCIAP Amadeu Guerra ou o advogado José Miguel Júdice. São, assim 68 de acesso indevido, 14 de violação de correspondência, seis de acesso ilegítimo e ainda por sabotagem informática à SAD do Sporting e por tentativa de extorsão ao fundo de investimento Doyen.

Aníbal Pinto, o seu advogado à data dos alegados crimes, responde pelo crime de tentativa de extorsão porque terá servido de intermediário de Rui Pinto na suposta tentativa de extorsão à Doyen. E é por isso que se sentam os dois, lado a lado, em frente ao coletivo de juízes.

O alegado pirata informático esteve em prisão preventiva desde 22 de março de 2019 e foi colocado em prisão domiciliária a 8 de abril deste ano, numa casa disponibilizada pela PJ. Na sequência de um requerimento apresentado pela defesa do arguido, a juiz Margarida Alves, presidente do coletivo de juízes — que está a julgar Rui Pinto e que tem como adjuntos os juízes Ana Paula Conceição e Pedro Lucas — decidiu colocá-lo em liberdade. O alegado pirata informático deixou as instalações da PJ no início de agosto e a sua morada atual é desconhecida.