Em atualização

O Governo aprovou esta quinta-feira em Conselho de Ministros mais medidas para as empresas. Em causa estão novos instrumentos de apoio à tesouraria, como subsídios a micro e pequenas empresas (a fundo perdido) para “setores particularmente afetados pelas medidas excecionais aprovadas no contexto da pandemia”, pode ler-se no comunicado do Conselho de Ministros.

Há ainda apoios diretos a “empresas em determinados setores sob a forma de crédito garantido pelo Estado”, que pode ser convertido parcialmente “em crédito a fundo perdido” se forem mantidos os postos de trabalho. Os detalhes destas medidas, ainda não conhecidos, serão revelados pelo ministro da Economia, às 18h00.

O Conselho de Ministros aprovou ainda um decreto-lei que flexibiliza as medidas de apoios para os empregadores. Em comunicado, o Governo diz que são “regras excecionais e temporárias” que “visam o apoio das empresas no contexto da retoma de atividade” com o objetivo de manter postos de trabalho.

Em causa está uma atualização aos critérios de acesso ao Apoio à Retoma Progressiva — a medida que prevê que empregadores afetados pela pandemia e que se encontrem em crise (com quebra de faturação de pelo menos 25%) possam reduzir temporariamente o período normal de trabalho dos funcionários.

O Governo quer agora que os empregadores “que tenham requerido o incentivo extraordinário à normalização da atividade empresarial” — o apoio que substituiu o “lay-off simplificado” — possam aceder ao Apoio à Retoma Progressiva “sem terem de devolver os montantes já recebidos”.

Em setembro, as associações patronais queixavam-se da forma como estavam a ser tratados os sócio-gerentes no acesso ao apoio à redução da atividade. Mas só ao final da tarde desta quinta-feira será conhecido o alcance desta medida.