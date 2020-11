Os lucros da Caixa Geral de Depósitos caíram 39% nos primeiros nove meses do ano, para 392 milhões de euros. O resultado, indicou o banco público, foi condicionado pela “constituição preventiva de imparidades e provisões por antecipação dos efeitos da pandemia Covid-19” no valor de 220 milhões de euros.

“O resultado líquido consolidado dos primeiros nove meses de 2020 atingiu os 392 milhões de euros, (-39% face ao mesmo período de 2019), equivalente a uma rentabilidade dos capitais próprios de 6,6% (descida de 4,2 p.p. face ao homólogo)”, indicou o banco num comunicado enviado aos mercados.

A Caixa nota ainda que a redução dos lucros neste período tem uma explicação adicional: o resultado dos primeiros nove meses de 2019 “foi impactado pelo ganho não recorrente relativo à reversão de 159 milhões de euros de imparidades associadas à venda do Banco Caixa Geral (Espanha) e do Mercantile (África do Sul)”. Na altura, a CGD tinha reportado 640 milhões de euros nos três primeiros trimestres. Ainda assim, descontando esse efeito, a queda dos lucros foi de 29%.

Por outro lado, a Caixa notou um “aumento significativo” das taxas de poupança, e por isso mesmo dos depósitos. “Os depósitos de clientes aumentaram 5.796 milhões de euros (+9,0%) quando comparados com o mesmo período de 2019, evolução essencialmente justificada pela captação na CGD Portugal”, indicou o banco.

Caixa reduz 337 trabalhadores até setembro

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) reduziu 337 trabalhadores entre janeiro e setembro deste ano, em Portugal. No final de setembro, a CGD tinha 6.763 trabalhadores na atividade doméstica, menos 337 do que os existentes no final de 2019 (7.100).

Já se a comparação for feita com setembro de 2019, a redução de trabalhadores no espaço de um ano é ainda mais substancial: 658 trabalhadores.

Quanto à rede comercial, no final de setembro, o banco público tinha 551 agências, espaços Caixa e gabinetes de empresas, acima das 548 de dezembro passado.

Por outro lado, a Caixa tinha – até ao final de setembro – cerca de 49,6 mil clientes com moratórias. “As moratórias de particulares em crédito a habitação e consumo ascendem a 3,95 mil milhões de euros”, detalhou o presidente-executivo da Caixa, Paulo Macedo, na sessão de apresentação dos resultados até ao final do terceiro trimestre.