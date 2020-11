Antes de os sinos tocarem e de as torneiras dos pubs de todo o Reino Unido secarem — pelo menos até 21 de dezembro, data em que as medidas de restrição deverão ser reavaliadas —, várias centenas de jovens juntaram-se esta quarta-feira à noite nas ruas e nos bares de algumas das maiores cidades para uma última noite louca antes do novo confinamento.

Visivelmente alcoolizados, quase sempre sem máscaras nem distanciamento social mas, alguns, com chapéus de Pai Natal na cabeça, fizeram a festa de despedida em Londres, Leeds, Newcastle, Birmingham — e deixaram-se filmar para a posteridade, enquanto dançavam, cantavam clássicos ébrios ou desejavam Feliz Natal abraçados.

Tudo isto aconteceu no culminar de um dia que foi o segundo pior desde o início da pandemia no país, com 25.177 novos casos de infeção e mais 492 mortos. As novas medidas de restrição, que entraram esta quinta-feira em vigor, vão deixar o Reino Unido praticamente fechado até pouco antes do Natal: escolas, creches e universidades vão manter-se a funcionar mas restaurantes e bares estarão fechados (a funcionar apenas em regime de take-away), tal como todo o comércio não essencial, bibliotecas, cinemas, teatros e outros espaços culturais.

Cities across England celebrate last night out before lockdown pic.twitter.com/yZxoOpGohF — The Independent (@Independent) November 5, 2020

Confrontada com as festas, a polícia não teve mãos a medir esta quarta-feira à noite, fez várias detenções e em algumas situações, como em Merseyside, um subúrbio de Liverpool, foi mesmo atacada com fogo de artifício, lançado por um grande grupo de jovens reunido à volta de uma fogueira, num festejo antecipado do 5 de novembro, que esta noite, por força do segundo confinamento, já não poderá decorrer como é habitual.

Já em setembro, no fim de semana antes de entrarem em vigor novas medidas de restrição e apesar de terem sido avisados pelas autoridades no sentido de não o fazerem, os jovens britânicos fizeram a festa nas ruas. Dessa vez não usaram máscaras — mas chapéus de Natal também não.