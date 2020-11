Não é uma surpresa que este ano está a ser diferente de todos os outros: mudaram-se os hábitos, alterou-se a forma como olhamos o mundo e o impacto da pandemia nas nossas vidas convida-nos a uma rápida adaptação. A forma como consumimos não é excepção e o online teve uma importância extrema nos últimos meses para realizarmos as nossas compras. E o El Corte Inglés manteve-se ao lado dos portugueses nestes momentos mais atípicos que vivemos desde o início da crise pandémica.

Apesar do receio que poderemos sentir, agora é o momento de começarmos a pensar no Natal e a delinear aquilo que vamos oferecer aos que nos são chegados. Apesar de estar a ser um ano diferente, há certas emoções que não deixam de existir, como o carinho com que olhamos para os mais pequenos quando abrem os presentes de Natal, o prazer de escolhermos a dedo o que oferecemos a cada pessoa e o gosto por escolher os melhores produtos para fazermos cozinhados deliciosos.

Claro que, neste momento, é normal que o El Corte Inglés pense ainda mais em nós e na nossa segurança. Quer oferecer aquela peça de decoração que sabe que a amiga anda a namorar há tanto tempo? E aquela camisola que o namorado tanto tem dado sinais de que a queria no Natal? E aquele livro que sabe que é perfeito para o filho? Neste Natal, pode continuar a surpreender quem mais gosta com a ajuda de sempre do El Corte Inglés.

“Toda a nossa loja à distância de uma chamada”

A pensar na segurança de todos nós, no facto de muitas pessoas ainda não conseguirem digitalizar-se ou fazer compras online, o El Corte Inglés adaptou-se, mais uma vez, aos tempos que correm e lançou, com a eficácia de sempre, o serviço Call & Collect – uma forma fácil de fazer compras através de uma chamada telefónica e recebê-las num curto espaço de tempo. Desde moda e acessórios, mobiliário, brinquedos para crianças a bens alimentares, é possível comprar todos os artigos das lojas El Corte Inglés – em Gaia e em Lisboa – à distância de uma chamada, no conforto e segurança da sua casa.

Mas como posso fazer encomendas pelo telefone?

O método é simples e livre de complicações: desde 2 de novembro até 24 de dezembro, pode fazer as suas encomendas por telefone. Pode encomendar qualquer produto disponível exclusivamente nas lojas físicas de Lisboa e Gaia. Depois, pode recolher a sua encomenda gratuitamente num espaço de 24 horas no Piso -2, na Loja de Lisboa, e no piso -5 da Loja de Gaia, caso resida na zona norte do país.

Os horários deste serviços são das 10h às 22h de segunda a sexta-feira. Aos domingos e feriados, o horário é mais curto: das 10h às 20h. Caso não pretenda sair de casa, a encomenda poderá ser entregue na sua casa, a uma hora que seja mais apropriada para si. Se for mais fácil fazer a encomenda por e-mail, saiba que tem à sua disposição um endereço especificamente criado para as lojas de Lisboa e Gaia.

Não arrisque e fique em segurança: pegue no telefone e digite 213 711 860 para a loja de Lisboa, e 223 781 405 se reside na zona norte do país. Para pedidos relacionados com a área de supermercado, não se esqueça que o contacto 213 835 214 está à sua disposição.

Não é uma surpresa que este ano tudo esteja diferente. Mas teremos sempre Natal. Ligue, encomende, e não deixe para amanhã o que pode comprar já hoje. Para mais informações, consulte o site do El Corte Inglés.