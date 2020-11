A Secção Regional Norte da Ordem dos Médicos (SRNOM) vai distinguir o investigador André Moreira com o “Prémio Banco Carregosa/SRNOM” pelo desenvolvimento de biomarcadores no ar exalado (expirado) para identificar asma em crianças e adultos.

Este trabalho, publicado em três artigos originais, assenta no desenvolvimento e validação de biomarcadores não invasivos, rápidos e simples de obter e que possam ser utilizados no auxílio à decisão clínica quer para diagnóstico, quer para endotipar a doença, referiu a SRNOM, numa nota enviado à Lusa. E, assim, de forma personalizada é possível decidir o plano terapêutico, sublinhou.

“O objetivo comum foi desenvolver e validar um método não invasivo de avaliação clínica relacionada com o diagnostico, fenotipagem e endotipagem de asma“, disse André Moreira, citado no comunicado. Em todos os trabalhos foi obtida aprovação da Comissão de Ética, os participantes ou os seus cuidadores deram o seu consentimento informado e todos os procedimentos foram em respeito da Convenção de Helsínquia, garantiu ainda.

Além deste trabalho, premiado com 20 mil euros, o “Prémio Banco Carregosa/SRNOM” vai atribuir duas menções honrosas, no valor total de cinco mil euros. Uma delas é entregue à investigadora Ana Catarina Fonseca com o projeto “Imagem cardíaca no acidente vascular cerebral (AVC) isquémico de causa indeterminada”.

A outra distingue um médico de patologia do Instituto Português de Oncologia (IPO) João Lobo com a investigação “Novos biomarcadores epigenéticos com valor diagnóstico, prognóstico e preditivo de resposta à terapêutica em doentes com tumores de células germinativas do testículo”.

A entrega de prémios acontece quinta-feira, pelas 21:30, no salão nobre da SRNOM, no Porto, e contará com a presença do presidente da câmara municipal, o independente Rui Moreira, e o ex-vice-primeiro-ministro Paulo Portas, que fará uma conferência via “streaming”. Na sua 4.ª edição, o “Prémio Banco Carregosa/SRNOM” foi criado para premiar trabalhos ou projetos na área da investigação clínica.