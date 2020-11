Nova temporada no The Art Gate

Largo da Trindade 16, Lisboa. De segunda-feira a domingo, das 11h às 19h. Tel.: 926 157 492

Para tempos desafiantes: o The Art Gate — um espaço que combina hotel, galeria e restaurante em pleno Chiado —, deu início a uma nova temporada em outubro com a exposição “O Tempo Suspenso”, que traduz uma reflexão dos sentidos num momento em que a projeção do amanhã é a consciência de um hoje suspenso. As visitas estão sujeitas a marcação prévia, mas pode dar uma vista de olhos nos artistas que compõem esta exposição aqui. O TAG propõe também, no seu restaurante, um novo menu de degustação, que reflete uma interseção entre a gastronomia de Portugal e México, com pratos de assinatura do chef Hugo Candeias, que trabalhou com Albert Adriá em Barcelona, no emblemático Hoja Santa.

AMOR Y ODIO: o novo delivery mexicano

Glovo. Entregas limitadas a Lisboa. Entre 9 e 14 euros

Para uma viagem aos sabores mexicanos sem sair de casa: a nova marca de delivery Amor Y Odio, já disponível na Glovo, leva a casa dos lisboetas o melhor da comida Tex Mex — designação da fusão das culturas gastronómicas do México e do Texas. Sendo o burrito um dos pratos Tex Mex mais famosos, o Amor Y Odio propõe três diferentes: El Original (9€) com arroz e pasta de feijão; San Diego Style (9€), com batata doce; e Desnudo (9,75€), igual ao Original, mas sem tortilha. Mediante o apetite de cada um, o burrito pode depois levar porco, frango, chilli, camarão, tofu e cogumelos, ou surf&turf (camarão e carne de porco). As opções de molho também são várias: mexicano (tomate, jalapeños, quindilla e pimentão vermelho), salsa verde, habanero ou chipotle. Há ainda duas escolhas de totopo (as estaladiças tortilha chips): normais ou picantes, sempre com cheddar, guacamole, ou pico de gallo (3,50€). Para refeições “com tudo incluído” há 2 menus: o Sencillo, composto por burrito e bebida (11,50€), e o Completo, inclui totopos, burrito e bebida (14€).

VIII Concurso Nacional de Cervejas Caseiras e Artesanais

HopSin BrewPub, Av. do Atlântico 1, Colares. Dia 8 de novembro

Para explorar o mundo da cerveja artesanal: a oitava edição do Concurso Nacional de Cervejas Caseiras e Artesanais tem início este domingo, dia 8 de novembro, e irá decorrer na HopSin, em Colares. Pela manhã há uma prova cega das cervejas admitidas a concurso, por um júri previamente designado, que não é aberta ao público. Depois das provas, vão ter lugar as habituais atividades dirigidas ao público, como conferências e workshops sobre a produção de cerveja, mas que, dadas as restrições impostas pela situação pandémica, vão ser limitadas, pelo que, em parte, vão ser realizadas de forma virtual. Esta competição tem tirado do anonimato muitos cervejeiros, mas é também uma forma de atestar a qualidade dos portugueses que partilham esta paixão. As inscrições para o concurso podem ser feitas aqui.

“Antes de mais e depois de tudo”, de Regina Guimarães

Livraria Snob, Travessa de Santa Quitéria 32A, Lisboa. Dia 7 de novembro, das 18h às 20h

Para celebrar a poesia: no sábado, dia 7 de novembro, a livraria Snob, em Lisboa, vai receber Regina Guimarães para uma sessão dedicada a “Antes de mais e depois de tudo”, a primeira antologia com poemas escolhidos a partir de vários dos livros da autora que se iniciou na poesia em 1974. Uma seleção breve e pensada para oferecer uma visão panorâmica da sua extensa obra. Entre as 18h e as 20h, a poetisa marcará presença na livraria para assinar livros e conversar com os leitores. A sessão inclui ainda pequenos momentos de leitura de poemas com Nuno Moura, às 18h30, e Margarida Vale de Gato, às 19h.

PROVINCIA

Avenida da República 48B, Lisboa. De quarta-feira a domingo, das 19h às 23h. Tel.: 210 999 604

Para ir ao campo sem sair da cidade: o PROVINCIA chegou a Lisboa. Este novo restaurante do grupo Non Basta abriu na capital, mas tem as suas raízes na “terra”. Num encontro entre o rural e o urbano, este espaço é adornado com elementos tipicamente portugueses: antiguidades, terrinas e azulejos desenhados à mão. Apesar dos incontornáveis produtos italianos, aqui o maior destaque vai para a matéria-prima nacional. O atum e a lula dos Açores, as ostras de Setúbal, o porco preto de Estremoz ou os legumes da horta biológica do grupo são alguns do produtos que compõem uma carta que não renega as suas heranças. Além da cozinha, o bar traz grandes apostas, com mais de 40 referências de vinhos, incluindo opções biológicas e não filtradas. Também nos cocktails se arrisca com novas criações todos os meses, tendo como base um sabor diferente e sazonal — este novembro será a romã.

The Black Mamba no Village Underground

Av. da Índia 52, Lisboa. Dia 8 de Novembro, às 18h. Entradas a partir dos 5 euros

Para quem tem saudades de ouvir música ao vivo: o Village Underground propõe mais uma rodada de concertos em novembro. Os The Black Mamba sobem ao palco já neste domingo, dia 8 de novembro, numa parceria com a União Audiovisual e com a abertura logo a partir das 15h com DJ sets de Noise Dolls Club & Lena Kat. E porque estes são tempos de incerteza também para as artes, no mesmo dia, a UA organiza um leilão de diversos produtos doados por artistas e empresas do setor. A iniciativa pretende angariar dinheiro para a compra de alimentos para profissionais do setor audiovisual que ficaram sem rendimentos. Os bilhetes podem ser adquiridos aqui.

Um menu inspirado na colheita da azeitona

Cantina de Ventozelo, Estrada Nacional 222, Ervedosa do Douro, São João da Pesqueira. Todos os sábados, almoços das 12h30 às 15h, jantares das 19h30 às 22h (durante o mês de novembro). 40 euros por pessoa. Tel.: 254249670

Para uma dieta rica em azeitona: neste mês de novembro, a Cantina de Ventozelo vai celebrar a época da colheita da azeitona com um menu inédito. Da bola de azeite ao bacalhau lascado ou ao pudim de mel, todas as iguarias levadas à mesa terão como grande protagonista o Azeite Novo, resultante da apanha feita na Quinta de Ventozelo. Um ingrediente que se destaca pelos aromas e sabores fortes a fruta verde, características essas que só podem ser apreciadas nesta altura do ano. Este menu, que pode consultar aqui, foi desenvolvido sob a orientação do chef Miguel Castro e Silva e contempla três entradas, uma sopa, um prato principal e duas sobremesas. Vai estar disponível apenas aos sábados, tanto ao almoço como ao jantar, e tem um valor de €40 por pessoa (sem vinhos).

“Nunca mais é sábado” é uma rubrica que reúne as melhores sugestões para aproveitar o fim de semana.