Fernando anunciou na manhã desta quinta-feira os convocados da Seleção Nacional para os três próximos jogos de Portugal, um particular frente a Andorra e os dois últimos encontros da fase de grupos da Liga das Nações, frente à França e à Croácia. Pepe, lesionado, é a grande ausência de uma lista que mantém a larga maioria dos jogadores que estiveram na última concentração, a que se juntam os avançados Paulinho e Pedro Neto.

De recordar que Portugal partilha nesta altura o primeiro lugar do grupo da Liga das Nações com a França, ambos com dez pontos em quatro jogos. No dia 14, a Seleção defronta a França no Estádio da Luz, numa partida que pode ser decisiva para definir o apurado para a Final Four da competição. Três dias depois, em Zagreb, Portugal fecha o grupo com a Croácia. Antes, no dia 11, também na Luz, haverá o particular com Andorra.

A lista de 25 convocados para os três encontros a realizar entre 11 e 17 de novembro é a seguinte:

Guarda-redes: Anthony Lopes (Lyon), Rui Patrício (Wolverhampton) e Rui Silva (Granada)

Defesas: Nelson Semedo (Wolverhampton), João Cancelo (Manchester City), Rúben Dias (Manchester City), José Fonte (Lille), Rúben Semedo (Olympiacos), Domingos Duarte (Granada), Raphael Guerreiro (B. Dortmund) e Mário Rui (Nápoles)

Médios: William Carvalho (Betis), Danilo Pereira (PSG), Rúben Neves (Wolverhampton), João Moutinho (Wolverhampton), Renato Sanches (Lille), Sérgio Oliveira (FC Porto) e Bruno Fernandes (Manchester United)

Avançados: Bernardo Silva (Manchester City), Pedro Neto (Wolverhampton), Francisco Trincão (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Juventus), Diogo Jota (Liverpool), João Félix (Atl. Madrid) e Paulinho (Sp. Braga)