O ministro da Economia revelou ter apresentado à Procuradoria-Geral da República uma queixa-crime por aquilo que diz ser uma “denúncia caluniosa”, a confirmar-se que o processo tem na origem uma denúncia. De acordo com a revista Sábado, Pedro Siza Vieira e o secretário de Estado da Energia, João Galamba, estarão a ser investigados num processo que visa corrupção e tráfico de influência no âmbito do hidrogénio verde.

“Pedi que considerasse a minha comunicação como uma queixa-crime pela prática de crime de denúncia caluniosa, porque os factos que eventualmente — não sei exatamente quais são — me são imputados não têm qualquer fundamento, designadamente naquelas matérias que são enunciadas na revista Sábado”, disse o ministro da Economia no final da conferência de imprensa dedicada aos novos apoios às empresas.

Pedro Siza Vieira pediu ainda à PGR mais informação sobre o processo, para saber nomeadamente se está ou não a ser visado. E disponibilizou-se para ser ouvido pelas autoridades.

O ministro garante que “os factos enunciados na revista sábado são públicos e perfeitamente conhecidos”: “O Governo aprovou uma estratégia de hidrogénio e eu participei num conjunto de eventos públicos em que a estratégia do hidrogénio foi discutida. E tive reuniões com empresas, como aliás tenho com dezenas de empresas todos os meses”.

Siza Vieira sublinhou ainda que o dossier do hidrogénio está sob alçada do Ministério do Ambiente, em que se encontra a secretaria de Estado da Energia e que, “neste momento, não existe nenhuma decisão que o Governo tenha tomado relativamente a qualquer espécie de apoio ou que tenha sido celebrado qualquer contrato relativamente a este tema do hidrogénio”.

Em atualização