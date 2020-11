A Tesla esteve muito perto da falência devido ao lançamento do Model 3. A revelação foi feita pelo próprio Elon Musk no Twitter.

Questionado sobre quão perto esteve a empresa de norte-americana de falir quando avançou para a produção em massa da versão low cost do carro elétrico, o CEO da Tesla indicou que “o mais perto” que estiveram foi cerca de um mês, acrescentando que a produção e a logística do modelo foram um “inferno”.

“A produção do Model 3 foi de enorme stress e dolorosa durante muito tempo — de meados de 2017 a meados de 2019”, adiantou ainda Musk.

Closest we got was about a month. The Model 3 ramp was extreme stress & pain for a long time — from mid 2017 to mid 2019. Production & logistics hell.

— Elon Musk (@elonmusk) November 3, 2020