Um estudo publicado na revista científica Science Advances calcula que pequenos aumentos nos níveis de poluição do ar a que doentes com Covid-19 estiveram expostos durante um período duradouro estão diretamente associados a um aumento de 11% de mortes com a doença.

Confirma-se assim que o grau de exposição duradoura à poluição é um dos fatores que reforça a possibilidade de desenvolvimento de doença grave e de morte entre pessoas infetadas com o vírus SARS-CoV-2.

A análise deste grupo de cinco investigadores da Harvard TH Chan School of Public Health, de Boston — X. Wu, R. C. Nethery, M. B. Sabath, D. Braun e F. Dominici —, já tinha sido avançada em abril, pelo The Guardian, mas na altura o estudo não tinha sido sujeito a revisão de pares e publicação em meio científico.

De abril para cá, o cálculo feito pelos investigadores do acréscimo de risco de mortalidade relacionado com a exposição duradoura a ares apenas ligeiramente mais poluídos teve uma variação — de 15% para 11% —, mas mantém-se a associação entre a exposição à poluição e a maior probabilidade de morte.

Como lembra o jornal britânico, que agora atualiza os dados referentes a esta investigação, já era conhecido o impacto da exposição a níveis mais elevados de poluição no desenvolvimento de doenças de pulmão e de coração.

A líder deste grupo de cinco investigadores, Francesa Dominici, notou que embora a quantificação da associação entre a exposição a ar mais poluído e morte de pessoas com Covid-19 justifique mais investigações, já há dados suficientes para ter especial atenção a infetados com o SARS-CoV-2 que tenham estado sujeitos a níveis superiores de poluição aérea (por viverem durante períodos longos em cidades com ar mais poluído, por exemplo). “Não há nada a perder, pelo contrário, só traz benefícios dar prioridade a algumas das áreas mais vulneráveis”, referiu.

Entre as medidas que podem ser tomadas pelas autoridades de saúde e políticas de cada região, Francesa Dominici sugere — citada pelo The Guardian — começar a atacar já os níveis de poluição, reduzindo-os, e no imediato aumentar a capacidade de resposta em cuidados de saúde e o stock de equipamentos de proteção individual (EPI) nas regiões em que os níveis de poluição do ar são superiores.

Há muitos dados científicos que nos levam a pensar que um vírus que ataca os nossos pulmões, e que pode matar-nos com pneumonia viral, pode tornar-se mais mortal se os pulmões estiverem comprometidos por exposição a poluição aérea”, referiu ainda.

Um analista e investigador da universidade de Edimburgo que não fez parte da equipa que chegou a estas conclusões, Mark Miller, notou em declarações ao The Guardian que é “impressionante” que “somente pequenas diferenças nos níveis [de poluição]” tenham este impacto na mortalidade.