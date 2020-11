A direção nacional do PSD decidiu vir a público responder às acusações dos socialistas (e de outros partidos), que têm, ao longo do dia, apontado duras críticas ao entendimento entre o Chega e o PSD/Açores. André Coelho Lima, deputado e vice-presidente do PSD, não poupou nos adjetivos e acuso o PS de “ter falta de sentido de vergonha” por criticar a estratégia do partido depois de, em 2015, ter desenhado uma ‘geringonça’ para afastar Pedro Passos Coelho do poder.

Em atualização