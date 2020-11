Portugal registou nas últimas 24 horas mais 5.550 novos casos de infeção com o SARS-CoV-2 — o número mais alto desde o início da pandemia — e mais 52 mortes por Covid-19 — o segundo valor mais alto, segundo os dados do Boletim Epidemiológico da Direção-Geral da Saúde divulgado esta sexta-feira.

O número de novos casos esta sexta-feira ultrapassa o da passada sexta-feira, 4.656, e representa mais 1.140 novas infeções do que na quinta-feira (4.410). Os quatro registos diários de mortes mais altos aconteceram todos esta semana: 59 na quarta-feira, 46 na quinta-feira, 45 na terça-feira. O país já registou um total de 166.900 infeções e 2.792 mortes.

Nas últimas 24 horas registaram-se mais 63 internamentos e mais 20 doentes Covid-19 nas unidades de cuidados intensivos. Terça e quinta-feira tinham registado os valores mais altos de internamento (2.349 e 2.362, respetivamente) e cuidados intensivos (320 em ambos os dias) desde o início da pandemia, mas esses valores voltaram a ser ultrapassados. Esta sexta-feira há 2.425 internados, dos quais 340 nos cuidados intensivos.

60% dos óbitos das últimas 24 horas entre os homens

Dos 52 novos óbitos, 31 são homens e 21 mulheres. Em ambos os géneros, a maioria dos doentes tinha mais de 80 anos: 19 e 17, respetivamente. Há um óbito entre os homens e outro entre as mulheres na faixa dos 50-59 anos e mais três e um, respetivamente, na faixa dos 60-69 anos. Entre os 70-79 anos, morreram duas mulheres e oito homens. Desde o início da pandemia já se registaram 1.360 óbitos entre as mulheres e 1.432 entre os homens.

55% dos novos casos de infeção entre as mulheres

Foram registados 3.051 novos casos entre as mulheres. A faixa etária com maior aumento foi 40-49 anos, com 515 novos casos, seguida de 20-29 anos, com 484, e 30-39 anos, com 471. Foram registados 2.499 novos casos entre os homens. A faixa etária com maior número de casos foi 20-29 anos, com 409 novos casos, seguida de 40-49 anos, com 394, e 50-59 anos, com 377. Desde o início da pandemia foram infetadas 91.235 mulheres e 75.665 homens.

54% dos novos casos de infeção na região Norte

A região Norte continua a ser a região com mais novos casos — 3.006 —, mais do dobro da região de Lisboa e Vale do Tejo, com 1.495 novos casos. Estas duas regiões têm um total de 78.461 e 65.869, respetivamente. Nas restantes regiões houve 676 novos casos no Centro, 194 no Alentejo, 156 no Algarve, 19 nos Açores e quatro na Madeira. Estas regiões totalizam, respetivamente, 15.045, 3.312, 3.285, 413 e 515.

48% dos óbitos das últimas 24 horas registados na região Norte

A região Norte registou 25 das 52 mortes das últimas 24 horas. Esta região tem um total de 1.248 óbitos. A região de Lisboa e Vale do Tejo é a segunda com mais óbitos registados: 13, num total de 1.090. Foram registados oito mortes (num total de 349) no Centro e mais seis mortes no Alentejo (num total de 60). Algarve, Açores e Madeira não registaram nenhum óbito por Covid-19 nas últimas 24 horas.

Ultrapassados 70.000 casos de infeção ativa

Nas últimas 24 horas recuperaram 2.301 pessoas que se encontravam infetadas com o SARS-CoV-2, mas ainda existem 70.354 casos de infeção ativa — mais 3.197 que no dia anterior. Existem 79.689 em vigilância, mais 12.247 do que no dia anterior.