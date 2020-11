Atriz cuja última participação num espectáculo teatral havia sido nesta mesma casa, em 2016, com Ao Vivo e em Direto, um texto de Raúl Malaquias Marques encenado por Fernando Heitor e com Rui Mendes, Paulo Pires, Dina Félix da Costa, entre outros, no elenco. Márcia Breia, por sua vez, tinha brilhado em Worst Of, criação do Teatro Praga para o Teatro Nacional D. Maria II (TNDMII) e para o Teatro Municipal do Porto, em 2018.

Para Lídia Franco já foi há mais tempo: em 2008, estreou o monólogo de Eric-Emmanuel Schmitt, Óscar e a Senhora Cor-de-Rosa, com encenação da norte-americana Marcia Haufrecht. A mesma casa onde Catarina Avelar, em 2014, fez parte de Três Mulheres Altas, texto de Edward Albee e encenação de Manuel Coelho, contracenando com Inês Castel-Branco, Paula Mora e José Neves. Hoje tem 81 anos, na altura teria 75 e já pensava ser o fim:

“Pensei que seria o último, que já não fazia mais teatro. E agora acho que é o último, acho sempre que é o último, depois não sei, há qualquer coisa, até digo a amigos para me relembrarem disso quando me convidam”, admite Catarina Avelar, que fez parte do elenco residente do TNDMII durante muitos anos.

O curioso é pensarmos que seria relativamente normal considerarmos que estas quatro atrizes altamente experimentadas em Portugal já teriam coincidido em alguma produção. Mas nunca aconteceu. Embora os cruzamentos e as combinações entre as quatro sejam muitos, este é um momento inédito. Maria Emília Correia e Catarina Avelar cruzaram-se “há uns quarenta anos, num espectáculo organizado pelo Teatro Nacional, mas que decorreu no Teatro da Trindade”, era o Baal, de Brecht, encenado por João Lourenço, com Mário Viegas e João Perry como protagonistas. Por outro lado: “Aquela piquena [aponta para Maria Emília Correia] deu-me a primeira deixa do Teatro Experimental do Porto, há uns 53 ou 54 anos. Ainda nos anos 60”, diz Márcia Breia. Lídia Franco recorda a cumplicidade com Catarina Avelar em Cuidado com as Aparências, série do início do novo milénio, transmitida pela SIC.

Seja a duas ou a três, em cinema ou televisão, as ligações são infinitas. “Sim, mas além dos cruzamentos conhecemos e admiramos o trabalho umas das outras, é realmente um privilégio estar aqui com estas colegas”, confessa Lídia Franco. E é representativo. É certo que o texto é escrito para 4 mulheres de mais de 70 anos, mas podia não ser feito dessa forma e podia não ser feito agora. Soa quase a um tributo de carreira por parte de João Lourenço a este quarteto fantástico. Por falar em quarteto, é mesmo assim que se caracterizam: “É aquilo a que chamamos de orquestra de câmara, se uma falha uma nota lá vai tudo por água abaixo, é muito perigoso, é muito difícil”, explica Maria Emília Correia.

Relativamente aos tópicos levantados pelo texto, onde há uma certa denúncia dos erros cometidos pela humanidade sobre o planeta, revelam-se apologistas da ecologia e praticantes de reciclagem. Márcia Breia diz que arranjou os quatro recipientes a que tem direito para a sua cozinha. “A única coisa que às vezes não é muito clara é o que realmente se pode reciclar, há dúvidas, sei lá, o que é que eu faço às lâmpadas?”, remata.

Entre suspiros reveladores de uma certa impaciência e cansaço, entre assunções de última participação numa criação teatral ou convites por surgir, as quatro atrizes dizem que o seu próximo grande projeto é esperar e para ver o que vai acontecer com a situação pandémica. E já não é pouca coisa.