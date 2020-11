Os futebolistas Augustín Marchesín (FC Porto) e Nicolás Otamendi (Benfica) foram convocados pelo selecionador da Argentina, Lionel Scaloni, para os jogos de qualificação para o Mundial frente ao Paraguai e Peru.

Marchesín, guarda-redes do FC Porto, e Otamendi, defesa central do Benfica, estão na convocatória para o duplo compromisso da seleção da Argentina, numa lista que integra também Marcos Acuña, que jogou no Sporting e agora alinha nos espanhóis do Sevilha, e Neuhén Pérez, jogador do Granada que na época passada jogou ao serviço do Famalicão.

A Argentina, que venceu os dois primeiros jogos da fase de qualificação, vai defrontar o Paraguai a 12 de novembro, em Buenos Aires, e desloca-se ao Peru, a 17 de novembro, numa partida marcada para Lima.