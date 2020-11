Em comunicado, a APHORT reclama “equilíbrio e proporcionalidade” das medidas e pede ao Governo a prevalência do “bom senso”. A associação aceita as restrições aplicadas a eventos familiares, mas não compreende que o mesmo regime seja aplicado aos eventos corporativos, onde considera que não existem fatores de risco elevado.

Os eventos corporativos são importantes para os hotéis e para as empresas que os realizam. A sua proibição é um custo adicional e desnecessário, não só para os empresários do turismo, mas também para as empresas de outros setores. Em muitos casos, esta proibição poderá mesmo traduzir-se no empurrão final para o encerramento de muitos hotéis”, explica António Condé Pinto, presidente executivo da APHORT.