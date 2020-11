Um alegado ataque cibernético realizado por “hackers” contra os sistemas informáticos do Superior Tribunal de Justiça (STJ), órgão de terceira instância do Brasil, deixou funcionários sem acesso a processos, correio eletrónico e sistemas internos.

O problema começou na terça-feira, ainda não foi resolvido e, segundo informações publicadas no site do próprio STJ, que está bloqueado, o órgão funcionará em regime de plantão até a próxima segunda-feira.

O tribunal também confirmou que foi alvo de um ataque, frisando que o regime de plantão e as medidas de segurança impostas após o incidente “foram adotadas em razão de uma invasão detetada na rede de informática do tribunal na tarde de terça-feira, quando estavam em andamento as sessões por videoconferência das seis turmas julgadoras”.

O STJ já acionou a Polícia Federal brasileira para avalia a extensão dos danos e peritos apuram se os responsáveis pela invasão criptografaram informações processuais e administrativas, o que dificultaria a recuperação de dados.

“Enquanto se investiga qual é a extensão desse ataque e quais foram os prejuízos causados, o STJ está trabalhando com a Policia Federal, com órgãos de inteligência, para descobrir, responsabilizar os autores e retornar aos trabalhos”, disse Nefi Cordeiro, juiz do STJ, ao jornal Folha de S.Paulo.

Nesta quinta-feira, o Ministério da Saúde do Brasil informou que provavelmente não poderá divulgar esta quinta-feira os números atualizados sobre a pandemia de Covid-19 porque registou um problema em seus sistemas informáticos. O ministério, porém, explicou que embora não tenha descoberto a origem do problema, não há indícios de que o mesmo foi causado por um ataque externo.

“O Ministério da Saúde (MS) identificou a existência de vírus em algumas estações de trabalho na manhã desta quinta-feira e, por motivos de segurança, o Departamento de Informática do SUS (DataSUS) bloqueou o acesso à internet, bem como às redes e aos sistemas de telefone, evitando, assim, a propagação do vírus entre os computadores da pasta”, lê-se no comunicado. “Até o momento, não há indícios de que o vírus seja uma tentativa de invasão, pois não houve danos à integridade dos dados”, concluiu o Governo brasileiro.