Na quarta-feira, a Volkswagen assinou um contrato com o governo Grego para transformar a mobilidade da ilha Astypalea, no mar Egeu, comprometendo-se a substituir os veículos a combustão por veículos elétricos, uma opção mais ecológica. Ao executivo grego cabe a função de substituir os geradores a gasóleo que na geram eletricidade na ilha por aparelhos mais recentes, alimentados com energias renováveis. O objetivo, relata o El País, é tornar Astypalea, um território apenas conhecido entre os locais, numa ilha “verde”, auto suficiente em termos energéticos, que bem se poderia chamar a ilha Volkswagen.

O projeto está integrado na política de investimentos em eletricidade do grupo alemão, que tem de cumprir o mínimo de emissões de dióxido de carbono traçado pelo executivo. Para Astypalea está previsto um investimento de dez milhões de dólares. Se não for prolongado, está previsto que o acordo vigore durante seis anos. O território será um local propício para que a empresa comece a testar os novos automóveis exclusivamente elétricos que tem projetados, onde também será possível experimentar os primeiros veículos com direção autónoma, também incluídos no protocolo entre as duas entidades. O acordo prevê que nos próximos anos, na ilha grega, a Volkswagen irá substituir os 1.500 veículos existentes por cerca de 1.00o carros e motas elétricas que poderão ser partilhados. A empresa alemã vai ainda promover 230 postos de abastecimento elétrico.

O ministro dos negócios estrangeiros grego ressalva, no entanto, que não se trata de comercializar uma certa marca automóvel e que não veta investimentos semelhantes por parte de outras empresas. O estado não irá comparticipar nem incentivar os habitantes de Astypalea a mudar de automóvel. Os incentivos serão feitos por parte da empresa através de descontos e concessões acordadas entre os bancos e a Volkswagen para facilitar os empréstimos a quem queira comprar o produto.

O primeiro-ministro grego considera que este investimento alemão é mais do que parte do projeto de sustentabilidade europeu, mas também mostra que o governo é capaz de atrair investimento em projetos inovadores. Kyriakos Mitsotakis, do partido Nova Democracia, acrescenta que estas parcerias são especialmente importantes porque nem o setor público nem o privado conseguem alcançar estes objetivos sem cooperação.