A candidata presidencial e militante do PS Ana Gomes considera que a sua candidatura ficará “mais forte com os apoios de todos os socialistas que nela se reconhecerem”, depois do Comissão Nacional do partido a ter saudado.

“Esta candidatura será mais forte com os apoios de todos os socialistas que nela se reconhecerem”, pode ler-se numa nota enviada à agência Lusa por parte de Ana Gomes, pouco depois do Comissão Nacional do PS ter feito uma “avaliação positiva” do mandato de Marcelo Rebelo de Sousa e saudado a candidatura da militante socialista.

Na mesma nota, a diplomata e antiga eurodeputada reconhece que “muitas e muitos socialistas aguardavam a decisão dos órgãos do PS tomada [este sábado], para expressar a sua posição sobre as próximas eleições presidenciais”.

“Recebo e receberei, com alegria e sentido de responsabilidade pela confiança depositada, o apoio de todas e todos que se revejam na candidatura de convergência progressista à Presidência da República que apresentei aos portugueses em 10 de setembro”, pode ainda ler-se na nota.