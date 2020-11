As duas declarações chegaram às caixas de correio eletrónico dos jornalistas com sete minutos de diferença, pouco tempo depois de todos os principais meios de comunicação social norte-americanos terem declarado Joe Biden como vencedor das eleições presidenciais. Primeiro a de Donald Trump, depois a de Joe Biden. São duas mensagens históricas em sentidos diametralmente opostos: sem referências ao antecessor ainda em funções, Biden apela à união do país; Donald Trump recusa o resultado da eleição, dispara as críticas habituais a Biden e à comunicação social, embarca na teoria da conspiração desenhada para o prejudicar e promete lutar nos tribunais.

Joe Biden. A crítica à retórica de Trump e o apelo à união

Caros compatriotas americanos, Estou honrado e humilde pela confiança que o povo americano colocou em mim e na vice-presidente eleita Harris. Perante obstáculos sem precedentes, um número recorde de americanos votaram, provando mais uma vez que a democracia bate fortemente no coração da América . Com a campanha terminada, é o momento de deixar a raiva e a retórica dura para trás , para nos unirmos enquanto nação. É altura de a América se unir . E se curar. Somos os Estados Unidos da América. E não há nada que não consigamos fazer se o fizermos juntos.”

A mensagem de Joe Biden não inclui referências diretas a Donald Trump, mas a crítica é bem clara. Depois de se mostrar humilde com a confiança dos norte-americanos, o agora Presidente-eleito rebate todas as alegações infundadas de fraude eleitoral proferidas por Trump nas últimas semanas e destaca que o resultado surge de um sentimento democrático que “bate fortemente no coração da América”. Biden elogia também o número recorde de eleitores que acorreram às urnas este ano, como forma de sublinhar que a polarização política acentuada pela Presidência de Donald Trump mobilizou grande parte do país para os esforços de o retirar da Casa Branca.

Por outro lado, Biden é claro ao afirmar que é necessário “deixar a raiva e a retórica dura para trás” e ao apelar à união. Após várias semanas de declarações falsas e infundadas de Trump sobre a legitimidade do processo eleitoral e a alegada fraude concebida para o prejudicar, Biden sublinha que esse discurso inflamado que Trump trouxe à política norte-americana vai passar à história — e que a Presidência voltará a ser sinónimo de seriedade e de serenidade.

Após um ano profundamente marcado por uma sucessão de crises — com a pandemia e as questões raciais à cabeça —, Biden diz que a sua primeira prioridade é “curar” o país através da união. O mandato de Donald Trump ficou marcado por uma resposta às crises baseada na crescente polarização da sociedade americana entre progressistas e conservadores, democratas e republicanos. Numa altura em que os números da pandemia da Covid-19 continuam a crescer a um ritmo galopante nos EUA, Biden promete uma nova abordagem enquanto Presidente.

Trump recusa perder, fala em fraude e repete os ataques de sempre a Biden e aos media

Todos sabemos que Joe Biden se está a apressar para se apresentar falsamente como o vencedor, e os seus aliados nos meios de comunicação social estão a tentar de todas as formas ajudá-lo: simplesmente, não querem que a verdade seja exposta. O facto simples é que esta eleição está longe de estar acabada . Joe Biden não foi certificado como vencedor em nenhum estado, muito menos nos estados altamente contestados, onde vai haver recontagem dos votos, ou nos estados onde a nossa campanha tem processos judiciais válidos e legítimos em curso que podem determinar o vencedor. Na Pensilvânia, por exemplo, os nossos observadores legais não receberam acesso significativo para observarem o processo de contagem. Os votos legais decidem quem é o Presidente, não os meios de comunicação social . A partir de segunda-feira, a nossa campanha vai começar a trabalhar no caso em tribunal, para garantir que as leis eleitorais são plenamente respeitadas e que o vencedor legítimo é empossado. O povo americano tem direito a uma eleição honesta: isso significa contar todos os boletins legais e não contar nenhum dos boletins ilegais . Essa é a única forma de assegurar que o público tem total confiança na nossa eleição. É chocante que a campanha de Biden recuse aceitar este princípio básico e queira os boletins contados mesmo que sejam fraudulentos, fabricados ou depositados por eleitores que não são elegíveis ou que já morreram . Só um partido envolvido na fraude iria, ilegalmente, impedir que os observadores entrassem na sala da contagem — e lutaria em tribunal para impedir o acesso. Então, de que é que Biden se está a esconder? Não vou descansar enquanto o povo americano não tiver a contagem de votos honesta a que tem direito e que a democracia exige.”

Num sentido totalmente oposto, a mensagem da campanha de Donald Trump chegou ao mesmo tempo que o advogado Rudy Giuliani protagonizava uma conferência de imprensa em Filadélfia a prometer provas da fraude eleitoral que Trump tem alegado (sem provas) nos últimos dias. Em 2016, num tweet referindo-se a Hillary Clinton, Trump sublinhava a importância de “saber perder com dignidade”. Este ano, está a fazer tudo menos seguir o seu próprio conselho.

Apesar de não apresentar provas, Donald Trump continua a afirmar que a eleição foi fraudulenta e que os boletins de voto que chegaram por correio (e que deram a vitória a Biden) são inválidos e ilegítimos, mesmo estando previstos na lei.

Ao contrário do que historicamente aconteceu na democracia norte-americana, o candidato derrotado não congratulou o oponente pela vitória. Antes, acusou-o de se “apressar” para se apresentar falsamente como vencedor e repetiu os ataques de sempre aos meios de comunicação social, que diz serem “aliados” dos democratas. Importa aqui referir que a Fox News, uma estação habitualmente conservadora e considerado o canal favorito de Trump, também já declarou a vitória de Biden (e até tinha sido o primeiro meio de comunicação a declarar a vitória do democrata no estado do Arizona).

Ao dizer que a eleição está “longe de estar acabada”, Trump mostra-se firme na sua convicção de não abandonar a Casa Branca pelo seu próprio pé. O republicano promete lutar nos tribunais por todo o país para impugnar os resultados eleitorais nos estados que deram a vitória a Biden. Não é expectável que estes processos tenham algum efeito no resultado final: em vários estados, como a Georgia e o Michigan, juízes já recusaram os processos movidos pela campanha de Trump.