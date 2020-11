Em atualização

Poucos minutos depois de ter a certeza que ganhou, Joe Biden diz que é tempo de “a América se unir e curar-se”. “Somos os Estados Unidos da América e não é nada que, juntos, não consigamos fazer”, escreveu o presidente eleito numa curta nota enviada às redações. Biden diz sentir-se “honrado” pela “confiança” nele depositada e quer que agora seja “tempo de esquecer a raiva”.

Numa outra declaração, no Twitter, Biden garante que há muito por fazer neste mandato e que não interessa a cor política. “O trabalho que temos à nossa frente é duro, mas eu prometo-vos isto: serei um Presidente para todos os Americanos — quer tenham voto ou não em mim”, garante o ex-vice-presidente de Obama, que ser torna no 46º. presidente americano. “Vou manter a confiança que depositaram em mim”

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.

The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.

I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8

— Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020