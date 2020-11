Uma equipa de investigadores concluiu que uma parte do nosso olho pode resistir à propagação do novo coronavírus. Os especialistas da Escola de Medicina da Universidade de Washington explicam que, ao contrário do que acontece com o vírus da Zika ou o herpes, que se replicam no tecido ocular, a córnea pode não permitir a multiplicação do SARS-CoV-2, responsável pela Covid-19, embora continue a ocorrer a infeção quando o vírus contacta com o olho humano.

Os autores do estudo publicado na Cell Reports, ressalvam, no entanto, que o mesmo pode não acontecer com o tecido à volta da córnea e que as lágrimas podem transportar o vírus — uma hipótese ainda a estudar.

Não há certezas de que todas as córneas sejam resistentes. Jonathan J. Miner, responsável pelo estudo, afirma que cada córnea dos doadores testados era resistente ao SARS-CoV-2, contudo “é possível que em algum subconjunto de pessoas tal possa não se verificar”.