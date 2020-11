Hesitou antes de começar a responder ao pivot da CNN sobre a vitória de Biden — e sobretudo a derrota de Trump — e até começou com um breve sorriso contido, mas as lágrimas vieram depressa a Van Jones, antigo conselheiro de Barack Obama, advogado e comentador político do canal de televisão americano: “Foi mais fácil ser pai esta manhã. É mais fácil ser pai. É mais fácil dizer aos teus filhos que o carácter importa”, começou por dizer enquanto a voz começava a embargar. “Importa! Dizer a verdade importa! Ser uma boa pessoa importa”.

Fez uma breve pausa para limpar as lágrimas e continuou, com voz tremida: “É mais fácil para muitas pessoas — se é um muçulmano neste país não tem de se preocupar se o presidente não o quer aqui”. E voltou a quebrar quando falou da situação dos imigrantes que são devolvidos aos países de origem “por nenhum motivo”. Interrompeu o comentário, conteve as lágrimas, sem grande sucesso: “É a desforra de muitas pessoas que realmente sofreram”.

O comentador da CNN lembrou o slogan do movimento Black Lives Matter — “I can’t breathe” (não consigo respirar) — frase vinte vezes repetida por George Floyd em Minneapolis, enquanto morria sufocado pelo joelho de um polícia.

A mesma frase que seis anos antes tinha sido gritada em condições semelhantes por Eric Garner, afro-americano morto pela polícia de Nova Iorque. “Não foi só George Floyd, foram muitas pessoas que sentiram que não podiam respirar”.

“Pessoas que tinham medo de mostrar o seu racismo estavam a tornar-se cada vez mais maldosas para ti”, disse o comentador. “E tu preocupas-te com os teus filhos e preocupas-te com a tua irmã. E já não podes ir ao Wallmart [hipermercado americano] e voltar ao teu carro sem que alguém lhe diga alguma coisa. E gastas tanta energia da tua vida só para te aguentares. E isto é importante para nós — apenas ter a possibilidade de alguma paz e uma oportunidade para começar de novo”.

Van Jones defendeu, por isso, que “o carácter do país conta” e que “ser uma boa pessoa conta”, pelo que “é um bom dia para este país”. “Sinto muito por quem perdeu — para eles não é um bom dia —, mas para muita gente é um dia bom”, concluiu o comentador.

O vídeo foi partilhado, por exemplo, por LeBron James, estrela da NBA, que agradeceu as palavras de Van Jones.