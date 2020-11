A edição deste ano do Festival das Marias — Festival Internacional de Artes no Feminino, em Portugal, prevista para este mês em Beja, foi adiada para março de 2021, devido à pandemia de covid-19, anunciou este sábado a organização.

As limitações à normal realização levaram ao adiamento do festival, que vai decorrer de 11 a 20 de março de 2021, em várias localidades do Alentejo, adiantou a organização.

Segundo o diretor artístico do festival, António Revez, o evento, de cariz iberoamericano, estava previsto receber artistas internacionais e “mediante as dificuldades na circulação internacional”, foi decidido adiar o evento para o próximo ano.

O responsável revelou que no Brasil “o Festival das Marias já começou, com uma programação rica e diversificada”, e que acontece apenas online, à exceção da programação de cinema, que é presencial.

No Brasil, a primeira edição do festival arrancou na quinta-feira e termina no dia 25 deste mês, na cidade e estado de São Paulo, tendo como protagonistas mulheres brasileiras com programação formada por espetáculos e intervenções que passam pela música, circo, teatro, literatura, artes visuais, diálogos e oficinas.

Em Portugal, o Festival das Marias é uma coprodução da Companhia Alentejana de Dança Contemporânea (CADAC) e da companhia de Teatro Lendias d’Encantar, ambas de Beja.