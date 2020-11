Número de novos casos continua a aumentar: mais 6.640. Segundo dia com mais mortos desde início da pandemia

Morreram 40 pessoas com mais de 80 anos. Mais novos tinham menos de 59 anos

Das 56 mortes registadas, a faixa etária mais baixa foi a dos 50 aos 59 anos com um homem e uma mulher a perderem a vida.

A faixa etária mais atingida continua a ser a mais alta, com 40 pessoas com mais de 80 anos a morrerem entre quinta-feira e as 00horas deste sábado.

Dos 70 aos 79 anos morreram 10 pessoas e dos 60 aos 69 anos registaram-se quatro mortes.

A região Norte concentra assim 55% do total do número de mortos registados e 58% do total de novas infeções das 24 horas a que reporta o boletim. Lisboa e Vale do Tejo concentra 33% dos mortos e 27% das novas infeções seguida da zona Centro com 5% das mortes (a mesma percentagem que o Alentejo, ambas com três mortos registados) e 10,7% das novas infeções.