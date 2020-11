O número de doentes que morreram infetados com covid-19 na sequência do surto no Serviço de Medicina II do Hospital de Leiria subiu para sete.

“Relativamente ao surto na Medicina II, os dados atuais são 18 profissionais infetados e 18 doentes, dos quais sete óbitos”, afirmou à Lusa fonte do Centro Hospitalar de Leiria (CHL).

No domingo, a instituição informou que 15 profissionais de saúde e 12 utentes daquele serviço estavam infetados com o novo coronavírus.

“Há um surto no Serviço de Medicina II do hospital e 15 profissionais de saúde e 12 utentes estão infetados”, declarou na altura fonte hospitalar, esclarecendo que a origem do surto e a cadeia de transmissão eram desconhecidas, mas estavam a ser averiguadas.

Já na quarta-feira, foi anunciado que três doentes internados naquele serviço morreram infetados com o novo coronavírus, num surto que tinha contagiado outros 16 utentes e 15 profissionais de saúde. Estes três doentes tinham entre 74 e 90 anos, esclareceu a fonte.

Na sexta-feira, o CHL adiantou que o número de óbitos tinha aumentado para seis. “No âmbito do surto na Medicina II, mantemos os números de profissionais infetados (15) e em isolamento (14), e temos 18 doentes, dos quais seis faleceram”, afirmou a mesma fonte nesse dia.

O Centro Hospitalar de Leiria, que integra também os hospitais de Pombal e Alcobaça, suspendeu a entrada de acompanhantes, visitas e cuidadores até dia 14, justificando a decisão com o contexto da pandemia de covid-19.

O conselho de administração determinou como exceção “a entrada de um acompanhante, no horário em vigor (24/24h)”, no Serviço de Pediatria, no Hospital de Santo André.

“Este acompanhante deve realizar teste SARS-CoV-2 e permanecer durante todo o período de internamento no CHL”, refere uma nota de imprensa da instituição divulgada no domingo, adiantando que na Urgência de Pediatria é igualmente autorizada apenas a entrada de um acompanhante.

Já na Unidade de Cuidados Especiais Neonatais e Pediátricos, também no Hospital de Leiria, “é também permitida a visita do pai durante o horário em vigor para a Torre Poente (19:00 às 20:00, às terças e quintas-feiras)”.

Outra exceção é no Serviço de Urgência Ginecológica/Obstétrica, onde “é permitida a entrada de um acompanhante se a equipa clínica assim o entender, para o acompanhamento à grávida, sem possibilidade de troca”.

“Estão também suspensas todas as atividades com entidades externas ao CHL, assim como estágios, previstos iniciar a partir de 02 de novembro”, adianta o Centro Hospitalar.

Igualmente suspensa está a participação dos profissionais de saúde em cursos, seminários, encontros, jornadas ou ações de formação no estrangeiro, cerimónias religiosas nas capelas do CHL, consultas de preparação para o parto e o circuito de visita guiada pré-natal.

Portugal atingiu um novo máximo de casos diários de covid-19 ao contabilizar mais 6.640 infeções nas últimas 24 horas e regista 56 óbitos, segundo o boletim da Direção-Geral da Saúde divulgado hoje.