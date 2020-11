A estrutura de comando dos bombeiros voluntários de Foz Côa apresentou o pedido de demissão, através de uma carta que foi entregue à direção daquela cooperação do distrito da Guarda, indicou este domingo fonte ligada ao possesso.

Em declarações à agência Lusa, o comandante demissionário, Nuno Figueirinha, confirmou a demissão e prometeu para mais tarde apresentar os motivos da decisão.

“Os bombeiros de Foz Côa estão assim sem estrutura de comando, porque o adjunto de comando, que integrava equipa também se demitiu. O cargo de 2.º comandante não existia “, esclareceu o comandante demissionário.

Segundo Nuno Figueirinha, o socorro à população “não está comprometido, tudo porque aquele corpo de bombeiros tem uma equipa permanente nas suas instalações pronta para o desempenho da sua missão”.

Nuno Figueirinha adiantou que o próximo passo será reunir com o presidente da direção da Associação Humanitária e com o presidente da câmara “para expor os motivos da decisão”.

O comandante demissionário vincou que também já manifestou a sua decisão “de forma verbal” ao Comandante Distrital de Operações de Socorro (CODIS) da Guarda e ao presidente da câmara.

Por seu lado, a presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Foz de Côa, António Loureço, confirmou à Lusa que recebeu a carta de demissão do comandante, reforçando que o socorro às populações está garantido.

“Há sempre dificuldades em gerir um corpo de bombeiros. Com a situação de pandemia que se vive, as coisas agravam-se ainda mais. A demissão do comandante foi uma surpresa “, concretizou.

António Lourenço indicou que o comando do corpo ativo está a ser “articulado” pelo CODIS da Guarda e pela própria direção dos bombeiros ” até se encontrar uma solução definitiva”.

Já Nuno Figurinha desempenhou o cargo de comandante dos Bombeiros de Vila Nova de Foz Côa de desde junho até à passada segunda-feira.

O bombeiro foi 2.º comandante daquele Corpo Ativo desde junho de 2018 até junho de 2020, altura que “foi empossado comandante”.

O Corpo de Bombeiros de Vila Nova de Foz Côa é composto por cerca de 40 operacionais.