O vice-presidente social-democrata Morais Sarmento nega a existência de qualquer acordo nacional entre PSD e Chega para a viabilização do governo nos Açores e insistiu que a solução “só compromete” os partidos “em termos regionais”.

O vice-presidente do PSD acusou o secretário-geral do PS e primeiro-ministro de “desorientação” e disse que António Costa “sabe” que “não é verdade” que haja algum entendimento nacional com o Chega, partido de extrema-direita liderado por André Ventura.

Em declarações à TVI, Nuno Morais Sarmento frisou que, na perspetiva da direção do PSD, “estes entendimentos foram em exclusivo pelo PSD regional”.

“Nós levamos a autonomia a sério. No entendimento do PSD nacional o que há é uma plataforma política com o PSD, CDS e o PPM” que serão os responsáveis por apresentar um programa de governo.

“Essa é a plataforma que será responsável pela condução da política” governativa e por apresentar o programa de governo e, considerou, “era normal que o Chega e a Iniciativa Liberal viabilizassem um governo de direita”.

“O PSD não tem nem nunca teve qualquer entendimento com partidos de extremos, ao contrário do PS”, frisou.

Questionado sobre se considera que o presidente do PSD, Rui Rio, deve explicações ao país, como defendeu o secretário-geral do PS, Morais Sarmento respondeu: “as explicações que o dr. Rui Rio teria que dar são aquelas que eu estou aqui a dar em nome do PSD”.

Interrogado sobre se considera que o Chega é um partido xenófobo, Morais Sarmento disse que o Chega é um partido político “que tem posições xenófobas”.